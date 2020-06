Am Berg der weißen Tiger

Eder

Die scharfe Kritik eines Tierschutzvereins an der Zucht der weißenTiger – immerhin zeugte Leittier Samir in den vergangenen Jahren 14 Junge – lässt sichnicht gefallen. "Wir werden von Behörden und Veterinärmedizinern laufend kontrolliert. Fünf gesunde Junge sind die beste Antwort. Neidern gebe ich keine Bühne", erklärt der Tierparkchef. Jungtiere, die er abgibt, werden nicht verkauft. Über Einstellverträge behältdas Wohl der Tiere im Auge. So könne er Geschäftemacher blockieren, sagt er.

Als Reiseunternehmer im Hauptjob hat der umtriebige Selbstvermarkter und Zoochef viele Ideen und Exponate nach Kernhof importiert und daraus sein tierisches Theaterdorf geformt. Begonnen hat Eder 1994 mit dem Kauf der Kamele Sultan und Saruk.