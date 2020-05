Aluminiumschlacke: Teuerste Giftbombe der Geschichte

Spätestens seit der Umweltkatastrophe von Ungarn, wo roter Giftschlamm das Dorf Kolontár unter sich begraben hat, weiß man in Österreich um die Gefährlichkeit von Aluschlacke. Etwa 680.000 Tonnen dieses Giftmülls schlummern zusammen mit 300.000 Tonnen anderer Abfälle in einer alten Kiesgrube bei Wr. Neustadt. Zum Glück aber nicht mehr lange: Nach politischen Querelen wurde diese Woche endlich bekannt gegeben, dass noch im Oktober die Räumungsmaschinerie in Gang gesetzt wird - und zwar mit der Einleitung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) beim Land Niederösterreich.



Es wird die teuerste Altlastensanierung in der Geschichte der Republik. Mit 190 Millionen Euro sind die Prognosen noch sehr niedrig angesetzt, meinen Fachleute. Trotz des gewaltigen Ausmaßes und des Gefährdungspotenzials war es lange Zeit unsicher, ob die Aluminiumschlackendeponie überhaupt geräumt wird.