Alter Gemeinderat tagt noch einmal

Heftig umstritten bleibt zwischen WVP und den anderen Parteien die Frage der Zweitwohnsitzer. Die Frage des Wohnsitzes bleibe ein individuelles Recht der 1100 gemeldeten Zweitwohnsitzer, einzelne herauszugreifen, und mit Veröffentlichungen deren Datenschutz zu missachten, sei kein legitimes Mittel im Umgang mit Menschen, beklagen die WVP-Obmänner Werner Krammer und Peter Engelbrechtsmüller. Rechberger stößt sich aber nicht nur an vielen Zweitwohnsitzern, sondern auch an der erstmals bei einer GR-Wahl gültigen Briefwahl. Bei der Sitzung der Wahlbehörde am Donnerstag, wird er die rigorose Kontrolle der per Post übermittelten Wählerstimmen verlangen.