Alte Donaustadt räumt auf und putzt sich heraus

Vor allem wird Ybbs seine historische Bedeutung als Schiffsdrehscheibe im touristischen Bereich massiv verstärken. Die Zahl der anlegenden Donauschiffe wird sich 2020 mit 160 gegenüber 2019 verdreifachen. Die an der Donau liegende Stadthalle soll zudem ein großer Frequenzbringer werden. Derzeit wird sie um 8,5 Millionen Euro zum Event- und Tagungszentrum ausgebaut. Die Inszenierung geschichtsträchtiger Bauten, eine Flaniermeile an der Donau, 30 km/h im ganzen Stadtgebiet oder aus dem Umland einmündende Radwege sind Teile der Imagepolitur. Tempo und Qualität, mit der die Ybbser ihr Rettungsprogramm für die Innenstadt angegangen sind, nennt der renommierte Linzer Stadtentwickler Thomas Egger als „einzigartig“. Beim Leerflächenmanagement winken auch bereits erste Erfolge: Firmen aus der Steiermark und Wien verhandeln über Niederlassungen. Insgesamt stehen 18 Objekte leer. Doch die Reize des historischen Ambientes finden immer mehr Zuspruch. „Wir sind nicht mehr stagnierend“, sagt der Stadtchef.

Gründerspaziergänge

Als Vorbild in Sachen Stadtbelebung wird vom Ybbser Projektkoordinator Thomas Egger Waidhofen an der Ybbs genannt. Mit dem mittelalterlichen Stadtkern stand die Eisenstraßenstadt vor zwei Jahrzehnten vor den gleichen Problemen wie Ybbs.Dort ist es durch gezieltes Leerflächenmanagement und ein Bündel begleitender Maßnahmen aber gelungen, die leeren Geschäftsflächen fast

zur Gänze zu eliminieren. Dennoch muss auch in Waidhofen ständig am Branchenmix und an der Attraktivität der Stadt gearbeitet werden.