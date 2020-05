Naturschützer wollen Baumriesen retten

Auch die aus Sicherheitsgründen geplante Rodung von 24 Rotbuchen in Ulmerfeld im Bezirk Amstetten sorgt weiter für Widerstand. Die Bürgerinitiative „Rettet die Forstheide“ will das Todesurteil für die als Naturdenkmal geschützten Bäume nicht akzeptieren.

„Wir waren mit einem sehr erfahrenen Experten bei den Bäumen. Eine sofortige Schlägerung ist absolut nicht notwendig“, übt Initiativensprecher Peter Rausch heftige Kritik am Ulmerfelder Ortsvorsteher Egon Brandl. Dieser hatte, wie berichtet, angesichts zweier Expertisen die Fällung der Baumzeile angekündigt. Passanten am vorbei führenden Gehweg und auf einer Landesstraße seien gefährdet.

Rausch nennt das Umholzen „verantwortungslos gegenüber der Natur“. Wenn, dann sollten höchstens drei der 150-jährigen Buchen geschlägert werden, beruft er sich auf den zu Hilfe gerufenen Forstmann. Mit gezielten Pflegemaßnahmen seien die Bäume aber noch für Jahrzehnte zu retten, behauptet er. Nächste Woche wollen die Umweltschützer Einschau in die Expertisen der Ortsvorstehung halten. Brandl:„Kein Problem“.