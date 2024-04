Als Missionar und Ethnologe bei den Feuerland-Völkern

Winter 1923: Der Steyler Missionar und Ethnologe Pater Martin Gusinde vom Ordenshaus St. Gabriel in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) lebt an der Südspitze Amerikas beim Feuerland-Volk der Selk’nam. Er jagt und isst wie ein Stammesmitglied, schläft auf Reisig und Moos und darf an geheimen rituellen Männerfeiern teilnehmen. Als er an Skorbut erkrankt, verliert er auf einem mehrtägigen Fußmarsch durch tiefen Schnee zur nächsten Siedlung das Bewusstsein und erfriert fast. Doch ein Selk’nam rettet ihn, wärmt ihn bei einem Feuer auf und holt ihn aus der Bewusstlosigkeit zurück.