Alpenverein betreibt Präventivmedizin: "Wollen Menschen in die Natur bringen"

So gesehen ist es nur konsequent, dass dem Verein seit April des Vorjahres mit Schnabl ein wahrhafter Flachländler vorsteht. Wobei: eigentlich stammt er ja aus dem Salzkammergut. Nach über 30 Jahren in Stockerau kann er aber mit Fug und Recht behaupten, ein Weinviertler zu sein. Das ist oft die erste Frage: "Was macht der Alpenverein in Stockerau? Es gibt ja keine Berge.“

Programmangebote

Aktivitäten gibt es jedoch auch ohne Gipfel genug. Genusswanderungen, Mountainbiketouren, Klettern oder Paddeln in der naturgeschützten Au stehen am Programm. Und für echte Bergfexen, die auf Höhenmeter nicht verzichten wollen, gibt es auch Bergtouren. "Unsere bergaffinen Mitglieder waren sogar schon am Kilimandscharo. Das ist für die ganze Sektion ein Erlebnis“, weiß Schnabl.