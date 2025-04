Gefährlicher Frühling auf der Rax: Immer mehr Rettungseinsätze

Bereits zum fünften Mal in diesem Jahr mussten Alpinpolizei und Bergrettung am beliebten, aber derzeit gefährlichen Alpenvereinssteig auf der Rax ausrücken.

Insgesamt wurden in den bisherigen fünf Einsätzen acht Personen aus alpiner Notlage gerettet, allein drei Einsätze fanden im März statt. Alle Betroffenen konnten nur mit Hilfe des Hubschraubers des Innenministeriums per Taubergung geborgen werden. Auffällig: Der Großteil der Verunfallten war unzureichend ausgerüstet .

Bereits am 26. Jänner wurden zwei ungarische Staatsbürger (28 und 33 Jahre) aus eisigem Absturzgelände rund 100 Meter abseits des Weges gerettet. Am 20. März verloren zwei Wiener (27 und 30 Jahre) die Orientierung und gerieten in eine gefährliche Notlage. Nur zwei Tage später stürzte eine 40-jährige Frau am Alpenvereinssteig rund 30 Meter über ein steiles Schneefeld ab. Auch zwei junge Niederösterreicher (19 und 20 Jahre alt) mussten bereits Anfang März vom Steig geborgen werden.

Warnung an die Bergsportler

Angesichts der weiterhin kritischen Verhältnisse appellieren Alpinpolizei und Bergrettung eindringlich an alle Bergsportler, Touren sorgfältig zu planen und auf die Einschätzungen der Experten zu achten – im Zweifelsfall sollte auf eine Begehung verzichtet werden.