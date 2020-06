Alles für den Wohnraum im Freien

Man hegt und pflegt ihn und wartet gespannt, bis die Arbeit endlich "Früchte" trägt: Der eigene Gemüsegarten liegt voll im Trend und auch auf der Gartenbaumesse Tulln bekommen Besucher Tipps und Tricks für den erfolgreichen Eigenanbau.

Bis 27. August werden auf der Messe rund 500 Firmen aus zehn Ländern wieder alles rund um die Themen Gartengestaltung, Pflanzen, Blumen, Obst und Gemüse präsentieren.

Besucher können dabei beispielsweise eine Reise durch die floristische Zeitgeschichte erleben oder die "Königin der Blumen", wie die Rose seit der griechischen Antike bezeichnet wird, in all ihrer Schönheit auf einem aufwendig gestalteten Rosen-Karussell bewundern. Wer sich nach einer kleinen Auszeit sehnt, der kann sich in eine der vielen Ruhezonen im Zitrusgarten zurückziehen, die neben erfrischenden Cocktails auch einen Golfplatz bieten.

Außerdem hat man die Möglichkeit, Limbo zu tanzen, sich in Karaoke zu versuchen oder alles über den Trend "Urban Gardening" zu erfahren. Natürlich gibt es vor Ort alles, was das Herz eines richtigen Hobbygärtners begehrt. Von Insektenschutz, Hängematten, Werkzeug über Gartenfiguren, Blumen und Pflanzen bis hin zur Fachliteratur ist alles erhältlich. Täglich finden zudem auch interessante Floristenshows sowie ein Kinderprogramm statt. Mit dem Eintrittsticket können Besucher übrigens auch die Garten Tulln besuchen.

KURIER-Leser können am Donnerstag von 10 bis 11 Uhr, unter  01/5223903 3x2 Karten für die Gartenbaumesse gewinnen.

INFO: 59. Int. Gartenbaumesse Tulln, bis 27. August im Messegelände, tgl. von 9–18 Uhr, Erwachsene: 11 €, Senioren: 9 €, 6- bis15-Jährige: 2 €, Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt (ermäßigter Eintritt mit der KURIER-Club-Karte), www.gartenbaumesse.at