Alkolenker ohne Führerschein fuhr Radler an und flüchtete

Ein alkoholisierter Pkw-Lenker ohne Führerschein hat Mittwochabend auf einer Kreuzung in Ladendorf (Bezirk Mistelbach) einen entgegenkommenden Radler niedergefahren und Fahrerflucht begangen. Der 51-jährige Radfahrer wurde nach notärztlicher Versorgung mit Verletzungen in das Landesklinikum Korneuburg gebracht. Der 52-jährige Autolenker wurde ausgeforscht und wird angezeigt, berichtete die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung.

Ein Zeugenhinweis und Ermittlungen der Polizei führten zu dem Fahrerflüchtigen. Er wurde um 22.45 Uhr, rund drei Stunden nach dem Unfall, an seiner Wohnadresse angetroffen. Ein Alkomat-Test verlief positiv, teilte die Exekutive mit. Der 52-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Korneuburg und der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt. Er stammt wie der Radfahrer aus dem Bezirk Mistelbach.

