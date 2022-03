Alkolenker landete nach Unfall im eiskalten Zöbernbach

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es in der Nacht auf Mittwoch in Zöbern im Bezirk Neunkirchen gekommen. Ein stark alkoholisierter Lenker kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Bachböschung. Das Auto überschlug sich mehrmals und kam am Dach liegend im eiskalten Zöbernbach zum Stillstand.