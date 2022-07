Alkolenker krachte in Neunkirchen gegen Laterne: Auto fing sofort Feuer

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall ist es in der Nacht auf Samstag im Stadtgebiet von Neunkirchen gekommen. Ein Lenker kam auf der Bundesstraße 17 von der Fahrbahn ab und krachte frontal in eine Laterne. Unmittelbar danach ging der Pkw in Flammen auf.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Neunkirchen-Stadt stand das Fahrzeug im Bereich der Motorhaube bereits in Vollbrand. Der Lenker konnte sich selbst in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.