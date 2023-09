Alkolenker fuhr mit Transporter auf Polizistin zu

Angehalten worden war der Kleintransporter am Freitag kurz vor 1 Uhr. Der Niederösterreicher blieb mit dem Kfz zunächst auch stehen. Als eine Beamtin in seine Richtung ging, fuhr der Mann aber abrupt los. Infolge der Beinahe-Kollision steuerte der Einheimische den Transporter in eine Siedlung, wo der 54-Jährige letztlich gestellt wurde.