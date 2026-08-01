Stark alkoholisierter 65-Jähriger verursacht Unfall in Kaumberg
Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Freitagabend im Bezirk Lilienfeld einen Verkehrsunfall verursacht. Ein 46-jähriger Wiener wurde dabei leicht verletzt.
Der 65-jährige Mann aus dem Bezirk Baden war am 31. Juli gegen 21.50 Uhr mit seinem Pkw auf der Landesstraße 5197 im Gemeindegebiet von Kaumberg (Ortsteil Untertriesting) unterwegs. Der Lenker kam von der B 18 und fuhr in Richtung St. Corona/Schöpfl.
Dann kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das von einem 46-jährigen Wiener gelenkt wurde. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte der Wagen des Wieners auf die rechte Seite. Der Lenker erlitt leichte Verletzungen und wurde von der Rettung in das Landesklinikum Lilienfeld gebracht.
Das Fahrzeug des 65-Jährigen wurde in den rechten Fahrbahnseitenstreifen geschleudert und kam dort zum Stillstand. Der Mann blieb unverletzt.
Ein bei ihm durchgeführter Alkomattest ergab eine starke Alkoholisierung. Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab.
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