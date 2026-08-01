Stark alkoholisierter 65-Jähriger verursacht Unfall in Kaumberg

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Freitagabend im Bezirk Lilienfeld einen Verkehrsunfall verursacht. Ein 46-jähriger Wiener wurde dabei leicht verletzt.

Der 65-jährige Mann aus dem Bezirk Baden war am 31. Juli gegen 21.50 Uhr mit seinem Pkw auf der Landesstraße 5197 im Gemeindegebiet von Kaumberg (Ortsteil Untertriesting) unterwegs. Der Lenker kam von der B 18 und fuhr in Richtung St. Corona/Schöpfl.