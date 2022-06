Alf Krauliz: Mit 1968er-Geist in die Zukunft

Das „Pfinxt’n Festival“ in Heidenreichstein im Bezirk Gmünd, das er seit Jahren organisiert, liegt hinter ihm, Zeit für Ruhe hat bzw. nimmt er sich aber nicht. Alf Krauliz steckt schon mitten in den Vorbereitungen für die Eröffnung der Sommerakademie Motten 2022 am kommenden Mittwoch, 15. Juni.

Vor 20 Jahren hat er es das erste Mal gemacht – Jahr für Jahr wird seitdem an diesem Datum eröffnet. „Wir machen die Eröffnung, wenn wir schon mitten drinnen sind, nicht gleich am Anfang, weil wir das Geschehen spüren wollen“, meint Krauliz, der damit Aufmerksamkeit erwecken will. Und wie man ebensolche erregt, weiß der Kulturmanager und Doktor der Geologie nur zu gut. In den 1970ern landete er mit seiner Band „Misthaufen“ einen Hit.