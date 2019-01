Alexa ruft die Rettung: Notruf NÖ macht Alarmsystem zukunftsfit

Die Nacht auf den 4. Jänner 2018 wird nicht nur Isabella und Walter Bosch, sondern auch den Sanitätern der Rot-Kreuz-Bezirksstelle Brunn am Gebirge und 144 Notruf NÖ-Disponent Michael Strobl in Erinnerung bleiben. Um kurz vor ein Uhr früh hatte es Sohn Henry besonders eilig auf die Welt zu kommen. Im Vorzimmer fand die Geburt statt. „Weiter wäre ich nicht gekommen“, erinnert sich Mama Isabella. Doch während Strobl den werdenden Vater via Telefon anleitete, kam es zu schweren Komplikation.

Der Leitstellenmitarbeiter musste schließlich die eintreffenden Sanitäter anleiten, um das Leben Henrys zu retten. Er war bereits blau angelaufen. „Vom Anruf bis zu Geburt waren es 25 Minuten“, erzählt Sanitäter Mathias Eichinger. „Wie ich den Buben durchs Telefon schreien gehört habe, war alles gut“, ergänzt Disponent Strobl. Der 144 Notruf NÖ-Mitarbeiter wurde für diesen Einsatz im Herbst international ausgezeichnet.