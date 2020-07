Alarm: Erneut Feuer in Wohnhaus

Der Brand des City-Lokals "Clumsy’s", bei dem sie in der Vorwoche einen Bewusstlosen fanden, der wenige Tage später im Spital starb, steckt den Feuerwehrleuten in Wiener Neustadt noch in den Knochen. Mit allen verfügbaren Kräften rückten die Retter deshalb Freitagabend zu einem Feuer in einem Mehrparteienhaus in der Grazer Straße an. Dort fanden sie erneut eine äußerst gefährliche Situation vor. Diesmal dürfte ein Brandstifter am Werk gewesen sein.

Als die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen beim Wohnhaus ankam, war das Stiegenhaus bereits stark verraucht. Weil Rauchschwaden aus den Fenstern der oberen Stockwerke drangen, wurde auch mit einem Dachstuhlbrand gerechnet. Tatsächlich brannte es aber im Stiegenhaus des Erdgeschoßes. Dort hatten die Flammen auch bereits auf die Eingangstür einer Wohnung übergegriffen.