Aktion gegen illegale Altfahrzeugsammler in NÖ: 117 Fahrzeuge beschlagnahmt

An sechs Tagen, verteilt über zwei Wochen, ist es in Niederösterreich gelungen, einen Schlag gegen illegale Altfahrzeugsammler zu setzen. An drei Standorten im Gemeindegebiet von Sollenau konnten insgesamt 117 illegal gelagerte Schrott-Fahrzeuge und weitere gefährliche Abfälle beschlagnahmt werden, wie der niederösterreichische Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) in einer Aussendung erklärt.