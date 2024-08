Visitkarten-Stecker: Wohin 177.000 Altautos jedes Jahr verschwinden

Österreich ist ein Autoland mit rund 5,2 Millionen Bestandsfahrzeugen. Weil Autos aber nicht ewig fahren, ihre durchschnittliche Lebensdauer liegt aktuell bei 17 bis 18 Jahren, wurden im vergangenen Jahr 205.000 Autos als Altfahrzeuge aus dem Verkehr ausgeschieden. Manche von ihnen stehen irgendwo herum und verrotten. Andere, rund 28.000, werden ordentlich entsorgt und recycelt. Für die Mehrheit aber – immerhin 177.000 Fahrzeuge – ist der Verbleib ungeklärt. Wo sind diese Fahrzeuge?

„Da gibt es eine ganze Legion an Visitkartensteckern von der Elfenbeinküste, aus Ghana oder Nigeria, die kaufen für wenig Geld diese Altautos auf“, weiß Walter Kletzmayr, Geschäftsführer der ARGE Shredder. Dann verläuft der Weg meist so: ein Transporter bringt die Autos zum Hafen Rotterdam, dort werden sie nach Afrika verschifft. „Das ist keine tolle Geschichte“, sagt Kletzmayr und erzählt: 50 Euro würden dem Letztbesitzer bezahlt, der sei oft froh, dass das Auto weg ist. Dann wird der Katalysator rausgeholt, da ist Platin und Rhodium drin, und zu Geld gemacht. Mit diesen 150 Euro wird wiederum der Transport nach Afrika finanziert. Die Autos würden in Ghana für teures Geld an die Bevölkerung verkauft und, desolat wie sie sind, auf die Straße gelassen. „Da funktioniert dann nichts mehr, da ist alles hin. Für die Menschen und ihre Gesundheit und für die Umwelt eine Katastrophe“, warnt Kletzmayr.

In Afrika sei zudem meist viel Korruption im Spiel. „In Ghana muss man sich für ein neues Auto bei der Regierung anmelden, hat mindestens zwei Jahre Wartezeit“, erzählt er. Ein Gebrauchtes aus Europa ist deshalb oft die erste Wahl. „20 Jahre alte Autos werden dort um 6.000 Euro gehandelt“, weiß Kletzmayr. Es sind Millionen schrottreife Autos, die auf diese Weise jedes Jahr in die Entwicklungsländer gebracht werden.