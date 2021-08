Eine von den beiden Verbänden erarbeitete aktuelle Broschüre „Baden, aber sicher“ wird an die Gemeinden und in weiterer Folge an die Haushalte verschickt. „Egal, ob privater Pool, Teich, Badesee oder Fließgewässer, die wichtigste Regel ist, dass man kleine Kinder nie aus den Augen lassen darf“, sagt Schimböck. Er erinnert an zwei kleine Mädchen, die von den Wasserrettern 20 Meter entfernt von ihrem Stützpunkt am St. Pöltener Ratzersdorfer See beobachtet wurden. Beide spielten am Seeufer, die größere ging dann schwimmen, die Zweijährige lief ihr nach, ging unter und konnte von den Freiwilligen im letzten Moment wieder aus dem Wasser gezogen werden. „Die Eltern waren zwar da, bekamen aber den dramatischen Vorfall nicht mit“, so der Rettungschef. Bei Kindern unter fünf Jahren seien Unfälle im Wasser immer noch die zweithäufigste Unfallart. Schimböck: „Oft werden Pools vorsorglich mit Zäunen abgesichert. Dass dabei Querstreben eingebaut werden und Kinder gerne klettern, wird übersehen“, erzählt er von Fehlern, die in privaten Anlagen gemacht werden.

In den Gemeinden, Schulen und bei vielen Organisationen sei der Ausfall vieler Schwimmkurse im Vorjahr während der Pandemie ein großes Thema, berichtet Zivilschützer Kainz. Die Anfragen seien landesweit kaum zu bewältigen, man biete aber mit höchstmöglichem Einsatz Kurse an, versichert Schimböck.