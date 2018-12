AHS geht andere Wege: Neue Fächer gegen Schülermangel

Für Heuras liegen die Vorteile auf der Hand. Da man nicht wisse, welches Rüstzeug man in der Zukunft brauche, sei es gut Kompetenzen wie Kreativität, Innovativität, Teamfähigkeit und Konfliktlösung zu vermitteln.

Hintergrund: Austausch der Gymnasien

Mit der Bildungsreform 2017 soll auch die Autonomie der einzelnen Schulen gestärkt werden. Damit sollen sie besser auf Stärken, Talente und Bedürfnisse der Schüler sowie das regionale Umfeld der Schulen eingehen können.

In Salzburg tagten Donnerstag und Freitag zum dritten Mal 22 ausgewählte AHS, die sich durch kreative Zugänge hervorgetan haben, mit der Schulaufsicht und dem Bildungsministerium. Die gewonnen Erkenntnisse werden allen anderen AHS zugänglich gemacht.

Im Rahmen dieses „Vernetzungsprozesses“ sollen die Schlussfolgerungen an die Bildungsdirektionen übergeben und Maßnahmen identifiziert werden, die dann auf Bundesebene in Personalentwicklung oder auch in die Erarbeitung rechtlicher Grundlagen einfließen. Denn noch immer stoße man bei Stunden- und Lehrplänen an Grenzen, wie Lehrer kritisieren.