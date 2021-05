Agent Jack Ryan jagt Bösewichte am Semmering

Dass Kaiser Franz Joseph, Oskar Kokoschka oder Arthur Schnitzler die Sommerfrische am Semmering (NÖ) liebten, ist hinlänglich bekannt. Nun hat aber auch eine der weltweit bekanntesten TV-Serien die Vorzüge der Landschaftskulisse für sich entdeckt. Nach der Wiener Innenstadt war diese Woche der Kurort Semmering Schauplatz der Dreharbeiten für die neue und dritte Staffel von „Tom Clancy’s Jack Ryan“.

Die Actionserie – inspiriert von der Roman-Welt des US-Autors Tom Clancy – handelt vom CIA-Analysten Jack Ryan, der von seinem sicheren Job am Schreibtisch in eine gefährliche Verbrecherjagd rund um die Welt gerät. Gespielt wird der Kult-Agent aktuell von Hollywoodstar John Krasinski. Drei Tage lang war die Crew bereits mit Dreharbeiten im Wiener Stadtzentrum beschäftigt.

Bahnhof als TV-Kulisse

Am Donnerstag wechselte der gesamte Tross mit Bussen, Lkw und einem Autokonvoi nach Niederösterreich. Laut Bürgermeister Hermann Doppelreiter ist die Filmproduktionsfirma vor einiger Zeit an die Gemeinde heran getreten, weil einige Szenen zur neuen Staffel am Semmering gedreht werden sollen. Am Bahnhof des Kurortes wurde ein komplettes Set errichtet.