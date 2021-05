US-Schauspielstars zogen fünf Wochen in Westernstadt in NÖ ein

Aus der „No Name City“ wurde „Purgatory“. Eine verlassene Westernstadt in Wöllersdorf bei Wiener Neustadt war fünf Wochen lang Schauplatz eines neuen Horror-Western mit US-Schauspielstars wie Matt Servitto (Die Sopranos, Sex and the City, Grey’s Anatomy oder Homeland) und Dan DeLuca (House of Cards, The Night Watchmen) sowie Drehbuchautor und Schauspieler Ken Arnold.