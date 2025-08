Affäre um schwarz ausbezahlte Honorare in Musikschule in NÖ

Die Stadtgemeinde Waidhofen/Y. hat nun eine Korrektur veröffentlicht. Nicht die Wienerin Barbara Ortner , sondern die in Deutschland geborene Sandra Stini wird ab 1. September die Schule führen.

Sandra Stini, 53, wurde somit am 30. Juli bestellt. In Waidhofen hat die Musikpädagogin, die seit 2002 in Bad Vöslau Querflöte unterrichtet, ebenfalls schon gelehrt. Sie hat Konzertfach Flöte sowie Instrumental- und Gesangspädagogik und zudem Kulturmanagement studiert. Stini ist auch als Flötistin, Musikpädagogin und im Projektmanagementbereich tätig, zudem war sie mehrere Jahre Universitätsassistentin.

Prüfungen

Den gesetzlichen Rahmen werde man voll und ganz ernst nehmen, kommentierte Krammer auch die Selbstanzeige wegen diverser Unregelmäßigkeiten. Es seien gesetzlich nicht gedeckte Handlungen in der Vergangenheit aufgefallen, die Honorarauszahlungen ohne die gesetzlichen Abgaben betrafen, berichtet er.