NÖ: Unfalltod von Musikschuldirektor schockt mitten in den Ferien

Schock und Trauer überlagern die Stimmung der Osterferien derzeit in Waidhofen an der Ybbs. Dort ist in der Nacht auf Mittwoch Christian Blahous, der Direktor der in der Stadt höchst aktiven Musikschule tödlich verunglückt. Der 58-Jährige sei im privaten Bereich gestürzt und dabei tödlich verletzt worden, hieß es laut ersten Informationen.

Der sehr rührige und beliebte Musikschulmanager und Künstler leitete mit der Verbandsmusikschule mit 970 Schülern und 70 Lehrern nicht nur eine der größten, sondern auch eine der erfolgreichsten Musikschulen in Niederösterreich.