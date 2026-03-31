Von Montagfrüh bis Freitagabend: Ärztequartett startet neues PVZ
Ein vierköpfiges Ärzteteam stärkt künftig mit dem Betrieb eines neuen Primärversorgungszentrums (PVZ) in Waidhofen an der Ybbs die medizinische Versorgung in der Stadt und der umliegenden Region. Das PVZ Waidhofen/Ybbs – MediZell startet seinen Betrieb zum Monatsbeginn mit dem 1. April.
Der neue Terminal mit allgemeinmedizinischer Betreuung baut auf einer langjährigen Zusammenarbeit auf: Der Hausarzt Herbert Guschlbauer und die Ärztin Jonna Feyertag-Leidl arbeiteten schon bisher eng in gemeinsamen Ordinationsräumlichkeiten zusammen. Aus der bewährten Kooperation heraus entstand die Entscheidung, die Zusammenarbeit weiterzuentwickeln und in Form eines PVZ auszubauen.
Ärztinnen
Für die Umsetzung konnten mit den Medizinerinnen Katharina Schallauer, die bereits seit mehreren Jahren als erweiterte Stellvertretung tätig war, und Gabriele Reiger zwei weitere Ärztinnen als Gesellschafterinnen gewonnen werden. Gemeinsam sichern sie nun drei Kassenplanstellen für Allgemeinmedizin. Dabei arbeiten sie eng mit Fachkräften aus den unterschiedlichen Gesundheitsberufen zusammen.
Neben der hausärztlichen Betreuung stehen unter anderem Physiotherapie, Ergotherapie, Diätologie, Case & Care Management, Sozialarbeit, klinische Psychologie, Psychotherapie sowie Hebammenleistungen zur Verfügung.
Lange Öffnungszeiten
Das PVZ ist von Montag bis Freitag von 7 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Eine telefonische Erreichbarkeit wird zudem von 13 bis 15 Uhr angeboten.
Ziel sei es, die Gesundheitsversorgung in der Region Waidhofen/Ybbs zu bereichern und langfristig abzusichern, sagt Herbert Guschlbauer. Die Freude sei groß, gleich von Beginn weg mit einem tollen interdisziplinären Team starten zu dürfen.
Vor der betrieblichen Eröffnung am morgigen Mittwoch gab es bereits einen Lokalaugenschein hochkarätiger Gäste in den neuen Ordinationsräumlichkeiten. Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), NÖ-Landesrat und Nögus-Vorsitzender Martin Antauer (FPÖ), der Landtagsabgeordnete Mario Wührer, Robert Leitner, NÖ-Vorsitzender der ÖGK sowie Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer (ÖVP) gratulierten zum gelungenen Projekt und zum tollen Angebot.
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