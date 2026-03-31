Von Montagfrüh bis Freitagabend: Ärztequartett startet neues PVZ

Ein vierköpfiges Ärzteteam stärkt künftig mit dem Betrieb eines neuen Primärversorgungszentrums (PVZ) in Waidhofen an der Ybbs die medizinische Versorgung in der Stadt und der umliegenden Region. Das PVZ Waidhofen/Ybbs – MediZell startet seinen Betrieb zum Monatsbeginn mit dem 1. April.

Der neue Terminal mit allgemeinmedizinischer Betreuung baut auf einer langjährigen Zusammenarbeit auf: Der Hausarzt Herbert Guschlbauer und die Ärztin Jonna Feyertag-Leidl arbeiteten schon bisher eng in gemeinsamen Ordinationsräumlichkeiten zusammen. Aus der bewährten Kooperation heraus entstand die Entscheidung, die Zusammenarbeit weiterzuentwickeln und in Form eines PVZ auszubauen.

Ärztinnen

Für die Umsetzung konnten mit den Medizinerinnen Katharina Schallauer, die bereits seit mehreren Jahren als erweiterte Stellvertretung tätig war, und Gabriele Reiger zwei weitere Ärztinnen als Gesellschafterinnen gewonnen werden. Gemeinsam sichern sie nun drei Kassenplanstellen für Allgemeinmedizin. Dabei arbeiten sie eng mit Fachkräften aus den unterschiedlichen Gesundheitsberufen zusammen.