Ärzte vergiftet? Torte und Blutproben sollen Fall klären

Ein junger Psychiater der Justizanstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher in Göllersdorf (NÖ) steht, wie berichtet, im Verdacht, Kollegen mit einer präparierten Torte vergiftet zu haben. Der Verdächtige aus prominenten Hause sitzt seit dem Wochenende in der Justizanstalt Korneuburg in Untersuchungshaft.

Bisweilen mutet der Fall für die Ermittler äußerst mysteriös an. Noch fehlt es an einem klar erkennbaren Motiv. Der Arzt, der auch an der Med-Uni Wien des AKH als Psychiater arbeitete, ist jedenfalls in Verdacht geraten, nachdem er Mitte Mai eine Torte mit in den Dienst gebracht hatte. Nach dem Verzehr zeigten Kollegen des Arztes Vergiftungssymptome. Neben dem medizinische Leiter der Strafanstalt waren zwei bis drei Bedienstete der Anstalt betroffen, einer musste sogar im Spital behandelt werden. Dort fand man im Labor eine bedenkliche Menge Betäubungsmittel im Blut des Betroffenen.