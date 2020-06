Ärger um falschen Totenschein

Fehldiagnosen auf Totenscheinen kommen der Volksanwaltschaft "nicht sehr oft, aber doch hie und da" unter. Die Probleme, die damit geschaffen werden, können für die Hinterbliebenen aber schwere Folgen haben: "Angehörige werden diskriminiert, kriegen psychische Probleme. Aber auch finanzielle, wenn die Versicherung aussteigt", sagt Kostelka. Ein Prozess berge in vielen Fällen ein zu großes Risiko, weil sich die Ärzte auf ihre Schweigepflicht berufen können.

Im Fall von Petra Z. ist die Volksanwaltschaft aktiv geworden. Ein Brief an die Versicherung hat bewirkt, dass ihr die 5000 Euro Lebensversicherung doch ausbezahlt wurden. "Ich war die ganze Zeit in Kampfbereitschaft. Jetzt geht es zum ersten Mal wieder bergauf", sagt Petra Z.