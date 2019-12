Älteste Organistin Österreichs spielt seit 80 Jahren

Seit 80 Jahren gehört Theresia Dörfler zur Messe in der Kirche Oberndorf an der Melk, wie das Amen im Gebet. Mit zwölf Jahren hat sie das Amt der Organistin übernommen, mit 92 Jahren ist sie die älteste Organistin Österreichs und die älteste aktive Organistin im gesamten deutschsprachigen Raum. Jeden Mittwochabend spielt sie in der Kirche, auch am 25. Dezember soll sie nach eigenem Wunsch die Christmesse begleiten – dazu ist sie aber auf Hilfe angewiesen: „Sie kommt schwer die Treppen zur Orgel hinauf“, erzählt ihre Tochter Maria. Ihre Mutter spiele aber nach wie vor sehr gerne und sie möchte unbedingt weitermachen.

Im Jahre 1938 übernahm sie den Posten von dem Lehrer Anton Poppen – er musste sein Organistendasein aufgeben, nachdem es im NS-Regime nicht gerne gesehen war, dass man sich in der Kirche engagierte, schon gar nicht, wenn man ein offizielles Amt innehatte.