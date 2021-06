Actionpark kommt in Schuss

„Die Voraussetzungen hier sind vor allem verkehrstechnisch optimal“, sagt Bernhard Kukla von der Firma HDTSport-Freizeitanlagen GmbH. Neben einer Paintball-Arena in Ennsdorf und einer Halle in Amstetten hat die Firma nun beim Autobahnanschluss Amstetten-Ost einen dritten Park angemietet. 5000 Quadratmeter umzäuntes Gelände mit Hindernissen, Verstecken und fingierten Bauwerken laden zum Räuber- und Gendarmspiel mit Pistolen und Gewehren, die scharfe Minifarbbomben durch die Gegend schießen, ein. Der trendige Fun-Sport für mehr oder weniger lustige Schießereien beschert dem Actionpark eine bunte Startattraktion. Die geplanten Motorsport-Vergnügungen würden in nächsten Schritten das Angebot vervollständigen und aktiven Sportlern und deren Begleitern beim Zusehen jede Menge Abwechslung bieten, sagt Kukla.