Achtung, Section Control: Ab Montag wieder A4-Baustelle

Die Bauarbeiten für die dritte Fahrspur der Ostautobahn, einer der am stärksten frequentierten höherrangigen Straßen Ostösterreichs, gehen am Montag weiter. Die Asfinag richtet zwischen Fischamend und Göttlesbrunn den Baustellenbereich ein, das wird rund eine Woche dauern. Zu Verzögerungen soll es aber nicht kommen, denn: „Tagsüber sind alle Fahrspuren offen, Sperren werden nur in der Nacht errichtet“, sagt Asfinag-Projektleiter Harald Mayer.