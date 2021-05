Achtung, Kultur-Zug fährt ab

Bei der Gemeinde stieß das Vorhaben auf Wohlwollen. 2017, 140 Jahre nach der Eröffnung des Bahnhofs wurde das Gelände von Matthias und Ehefrau Daniela Schorn erworben und nach Adaptierungsarbeiten als Kulturbahnhof Altenmarkt-Thenneberg wieder eröffnet. „Dort wo früher Züge aus allen Richtungen haltmachten und abfuhren sollen wieder Menschen ankommen, Station machen, Schwellen überwinden, um dann gestärkt und ermutigt wieder ab- und weiterreisen zu können“, sagt Schorn, der zum Fahrdienstleiter der neuen Kleinkunstbühne wurde.

Klein im wahrsten Sinne des Wortes, denn rund 70 Personen fasst der Saal, dicht gedrängt. Derzeit undenkbar, öffnen will Schorn trotzdem. „Wir spielen draußen und hoffen auf schönes Wetter.“

Den Auftakt machte am 26. Mai „Die Bande“ mit Willi Resetarits, Georg Breinschmid, Jarkko Riihimäki, Matthias Schorn & Die Strottern. Am 28. Mai sind Frank Hoffmann & Martin Gasselsberger zu Gast, am 29. Mai „The Schick Sisters“, am 1. Juni spielen Bryn Benner & Vaclav Fuksa, am 3. Juni treten Erika Pluhar, Matthias Schorn & Roland Guggenbichler auf, am 8. Juni folgt ein Volksmusikabend mit Daniela & Matthias Schorn und Freunden. Infos: www.matthias-schorn.at