Achtjähriger Primoballerino holte Gold bei Dance World Cup

Studien zufolge beugt Ballett Demenz vor, stärkt Koordination, Kraft, Beweglichkeit und fördert das Selbstbewusstsein. Der Verein „Dance Well Academy“ in Wiener Neustadt sucht Kinder und Jugendliche, die allein oder in der Gruppe mit Ballett, Modern, Jazz oder Stepp an Wettbewerben teilnehmen wollen. Vortanzen ist am 16. November in der Tanzschule Weninger. Anmeldung unter 0680/3151304.