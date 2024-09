Fast vier Jahrzehnte nach dem Anschlag der palästinensischen Abu-Nidal-Gruppe am Flughafen Wien-Schwechat ist der letzte inhaftierte Terrorist gestorben .

Ein Sprecher der Justizanstalt Stein bestätigte der APA am Mittwochabend Medienberichte, wonach Tawfik Ben Ahmed Chaovali tot in seiner Zelle aufgefunden worden sei. Wie bei jedem Todesfall in Haft werde "automatisch eine Obduktion" angeordnet. Weitere Angaben, etwa auch zum Todeszeitpunkt, wollte der Sprecher nicht machen.