Abschied ohne „Horror“: Intendant geht ab

Froh ist der Noch-Geschäftsführer, „dass ich nach so langer Zeit nicht eine abgewrackte Betriebsstätte übergeben muss. Dafür muss ich der Stadtpolitik danken“, freut er sich, dass die Theater- und Sporthalle in den vergangenen Jahren generalsaniert werden konnten. Von Seiten der Eigentümer wurde Kropfreiter auch nie in Frage gestellt.

Trotz seines Know-how werde er sich mit Jahresende völlig in den privaten Bereich zurückziehen und mehr für seine Frau und die zwei Töchter zur Verfügung stehen, kündigt er an. In der Pölzhalle will Kropfreiter dennoch oft auftauchen – als Besucher. Das Programm bis Mai 2020 ist voll mit klingenden Namen. Viele sagten zu, weil er seinen Abgang ins Spiel brachte. Trotzdem: „Das neue Wort für meine künftige Situation heißt: Chillen“.