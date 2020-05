Absage für gewerbliche Clubbings

Knapp 500 Unterschriften habe er schon gesammelt. Und mindestens 500 weitere sollen noch folgen. Andreas Bors, Bezirkschef des Rings Freiheitlicher Jugend (RFJ) in Tulln setzt sich dafür ein, dass auch gewerbliche Betreiber in den Messehallen in Tulln Clubbings veranstalten dürfen.

Wie der KURIER berichtete, dürfen seit Dezember nur noch gemeinnützige Vereine – zu denen auch Sportvereine zählen – Clubbings in den Messehallen veranstalten. Gewerblichen Betreibern sind derartige Events mittlerweile untersagt, weil die dafür erforderliche Betriebsanlagengenehmigung fehlt. Um diese zu erhalten, müsste aber massiv in Belüftungen, Fluchtwege und Sanitäranlagen investiert werden.

Genau das fordert Andreas Bors vom Ring Freiheitlicher Jugend, der in der nächsten Gemeinderatssitzung einen Initiativantrag samt Unterschriftenliste einbringen will: „Es müssen gleiche Voraussetzungen für Vereine und Unternehmen geschaffen werden“, sagt Bors. Mit der Unterschriftenliste wolle man erreichen, „dass die verantwortlichen Personen das Anliegen der Jugend endlich ernst nehmen“, sagt Bors.