"Abhöraffäre" in NÖ sorgt für Wirbel: Grüne unter schwerem Beschuss

Man sei "tief betroffen über den schwerwiegenden Vorfall", das nicht öffentliche Gespräch sei heimlich mitgeschnitten worden – ohne Wissen oder Zustimmung der Anwesenden. Man vermute, dass weitere Gespräche und Sitzungen heimlich aufgezeichnet wurden. Dies stelle "einen massiven Vertrauensbruch dar" und widerspreche auch "demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen". "Zudem liegen klare Hinweise auf Verstöße gegen Datenschutz- und Strafrecht vor", heißt es in der gemeinsamen Erklärung.

Doch für die übrigen im Gemeinderat von Breitenfurt vertretenen Fraktionen ist der Fall damit nicht erledigt. In seltener Einigkeit haben ÖVP, SPÖ, Neos und FPÖ in einer gemeinsamen Erklärung den Rücktritt Rettingers und ihrer Gemeinderatskollegin Gabriele Rass-Hubinek gefordert.

Ähnlich hart reagiert SPÖ-Fraktionsführerin Alexandra Gerstenbauer : "Vertrauen, Respekt und Rechtsstaatlichkeit sind unverzichtbare Grundlagen für eine funktionierende Gemeindepolitik. Wer diese Prinzipien derart missachtet, gefährdet das Vertrauen der Bevölkerung in die Gemeindearbeit insgesamt."

Bürgermeister Wolfgang Schredl kritisiert die "rechtlich fragwürdige, unmoralische und absolut inakzeptable Vorgehensweise" und sieht "nicht nur jegliche Vertrauensbasis nachhaltig beschädigt. Dieses Verhalten steht auch in groben Widerspruch zu dem abgelegten Gelöbnis für Amtsträger. Ein Übergang zur Tagesordnung ist jedenfalls nicht möglich."

Die Grünen hätten "gezeigt, wie wenig ihnen an einer fairen, respektvollen und vertrauensvollen Zusammenarbeit liegt", findet Elisabeth Babnik (Neos). "Wer ein solches Verhalten an den Tag legt, tritt den Rechtsstaat mit Füßen. Gerade die Grünen sollten wissen, welche Konsequenzen darauf zu folgen haben." Und Sylvia Sedlmayer (FPÖ) sieht "durch das Verhalten der Grünen das Vertrauen in sie nachhaltig zerstört". Konsequenzen wären daher "wünschenswert".

Sedlmayer kritisiert: "Es zeigt einmal mehr, dass die Grünen ihre selbst definierten Werte, wie respektvolle und faire Kommunikation und Transparenz, nicht einhalten."