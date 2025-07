Flammen im Seniorenwohnheim Krems: Verletzter aus Zimmer gerettet

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Krems ist in der Nacht auf Freitag ein Bewohner verletzt worden. Der Mann wurde nach Angaben der Feuerwehr in das Universitätsklinikum in der Statutarstadt transportiert. Mehrere Wohnungen wurden evakuiert, die darin befindlichen Personen in Sicherheit gebracht. 56 Helfer waren gefordert, der Einsatz dauerte insgesamt rund zwei Stunden.