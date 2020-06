Abgängiger als Geisterfahrer in Tschechien unterwegs: 3 Tote

Laut Polizei war ein tschechischer Lenker mehrere Minuten parallel auf der gegenüberliegenden Fahrbahn mit dem Österreicher mitgefahren. Durch Hupen und blinken wollte er den Mann aufmerksam machen, allerdings vergeblich. Teilweise soll das Fahrzeug schon "fast auf der Mittelleitschiene geklebt" haben. Der Fahrer hätte laut dem Zeugen jedenfalls mehrere Möglichkeiten gehabt, die Autobahn bei einer Tankstelle oder einem Rastplatz zu verlassen.

Die Umstände, warum der Niederösterreicher überhaupt in Tschechien unterwegs war, gibt allerdings Rätsel auf. Ursprünglich war der Mann Montagfrüh zum Arzt in den Nachbarort gefahren. Weil er in den Abendstunden immer noch nicht zurückgekehrt war, schlug seine Mutter bei der Polizei Alarm.