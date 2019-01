Abfuhr-Chaos: Post verteilte Müllkalender in falschen Gemeinden

„Man kann sich vorstellen, was sich bei uns am Telefon abgespielt hat“, erklärt Gerhard Wildpert, Geschäftsführer des Gemeindeverbandes (GV) im Bezirk Krems. Hier ist ein großer Teil der Jahreskalender für die Müllabfuhr in falschen Gemeinden ausgeliefert worden. Die Folge: Unzählige Abfalltonnen, die nicht geleert wurden, weil sie am falschen Tag auf dem Gehsteig standen, sowie zahllose Beschwerden und Diskussionen am Telefon.

„Wir haben die mehr als 25.000 Exemplare wie immer nach Postleitzahlen sortiert und gut beschriftet bei der Post abgegeben, aber die war nicht in der Lage, sie richtig zuzustellen. Da bekommt der Bewohner von Weinzierl am Walde den Plan von Weißenkirchen, Langenlois-Stadt jene des Ortsteiles Zöbing und in Schönberg werden Pläne von Langenlois verteilt“, ärgert sich Wildpert. Dazu kommt der Aufwand, tausende Exemplare neu zu drucken, zuzuordnen und zu versenden. „Ich finde bei der Post nicht einmal einen Ansprechpartner, mit dem ich das besprechen kann“, klagt Wildpert.