Abenteuer und Events locken in die Skigebiete

Neu ist heuer die „Snow Fun Academy“, die sich an die 7- bis 12-Jährigen richtet. Von Mitte Dezember bis Mitte März können die jungen Skifahrer zum Preis von je sieben Euro eine Stunde am Nachmittag vier abwechslungsreiche Programme, abgestimmt auf ihr Können, absolvieren. In den Modulen „Coole Action“, „Wow – Profi-Wissen“, „Tipps und Tricks zum Besserwerden“ sowie „Hurra – Winterspaß für alle!“ stehen unter anderem Speedmessung und Stangentraining auf dem Programm. Die Aktion ist in Kooperation mit dem nö. Skilehrerverband entstanden, in sieben nö. Skigebieten wird die „Snow Fun Academy“ angeboten. „Wir wollen damit vor allem die Wintersportzwerge für Niederösterreich begeistern“, betonte Bohuslav.

Die Aktion „Ski- und Langlaufschnuppertage“ hat im Vorjahr Anklang gefunden und wird deswegen auch heuer weitergeführt. Dieses Angebot soll vor allem Erwachsene ansprechen, die wieder in den Wintersport einsteigen möchten.

Aus Anlass der kommenden Landesausstellung „ ÖTSCHER:REICH – Die Alpen und wir“ findet am 8. Dezember 2014 erstmals der „ ÖTSCHER: GRILL“ am Annaberg statt. Eine „kulinarische Besonderheit“ wird den Feinschmeckern auf der Anna-Alm am Hennesteck geboten, so Bohuslav, heimische Köche zaubern einen Augenschmaus auf einem speziell adaptierten Grill. Zudem sollen auch internationale Veranstaltungen wie der Ski-Weltcup der Damen am Semmering Wintersportfans anlocken. Punkten will der nö. Wintertourismus auch weiterhin mit seiner Vielfalt: So wird besonders im Waldviertel auch sanfter Tourismus geboten.