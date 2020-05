Abenteuer statt Luxussportimage

Bereits Tradition hat das Pink Ribbon Golfturnier am GC Spillern, das heuer bereits zum vierten Mal von der Familie Ritschka organisiert wird. 120 Sportlerinnen und Sportler treten zum freundschaftlichen Wettkampf (aber zum Kampf gegen den Brustkrebs) am 13. Juni gegeneinander an. Das heurige Motto lautet "Scottish Day". Unter anderem geben die Highlander von Langenzersdorf Einblick in ihre Highland-Games mit Baumstamm-Werfen, Seilziehen und Stein-Hochwurf. Die "1. Niederösterreichische Pipe Band" spielt (selbstverständlich im originalen Kilt) groß mit Trommel und Dudelsack auf. Dazu kredenzt Whiskey-Experte Wolfgang Leithner nach dem Turnier feinste irische und schottische Whiskeys.