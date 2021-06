A4-Ausbau: Flughafen - Fischamend fertig

Da der hohe Lkw-Anteil auf der A4 auch einen entsprechenden Geräuschpegel mit sich bringt, wurden Lärmschutzwände installiert. Weiters wurden in dem Au-Gebiet 40 Hektar Wald wiederaufgeforstet.

Mit dem Ausbau des Abschnitts sei ein "weiterer Meilenstein" des 2013 beschlossenen Vier-Schritte-Sicherheitspakets umgesetzt worden. An Zielen für die 60 Kilometer lange Ostautobahn bis 2023 nannte die Asfinag "weniger Unfälle, weniger Staus, mehr Fahrkomfort". Die Gesamtkosten wurden mit 347 Millionen Euro beziffert.

Bis 2017 wird die Strecke von Neusiedl ( Burgenland) bis zur Staatsgrenze in Nickelsdorf in drei Etappen bis 2017 saniert, der dreispurige Ausbau von Fischamend bis Neusiedl soll 2018 in Angriff genommen werden.