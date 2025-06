A2-Anschlussstelle: Land erhöhte mit Enteignungsverfahren den Druck

Weil die dafür nötigen Beschlüsse im Gemeinderat allerdings auf sich warten ließen, stieß das Land NÖ als Vorsichtsmaßnahme den Enteignungsprozess an. Die Zwangsmaßnahme scheint allerdings nicht mehr nötig zu sein: Denn die Gemeinde Wöllersdorf beschloss in der dieswöchigen Gemeinderatssitzung sowohl die Vereinbarung über das Maßnahmenpaket als auch das Übereinkommen zur Grundablöse für die Anschlussstelle Wöllersdorf einstimmig.

In der Angelegenheit überschlugen sich dieser Tage die Ereignisse. Das Land NÖ wartet seit geraumer Zeit darauf, dass die Gemeinde Wöllersdorf-Steinabrückl die entsprechenden Grundstücke für den Umbau und die Bypass-Lösungen der Anschlussstelle abtritt.

Verstopftes Nadelöhr

Autolenker müssen seit Jahren gute Nerven beweisen, wenn sie in Wöllersdorf auf die A2 auf- oder abfahren oder ins Piestingtal wollen. Gerade zu den Spitzen heißt es lange Warten. 2017 begannen deshalb die ersten Planungen für eine Entschärfung des Nadelöhrs. Nach anfänglicher Zustimmung des damaligen Bürgermeisters Gustav Glöckler (ÖVP) in einer Sitzung 2019 nahm das Projekt Gestalt an. Eine Machbarkeitsstudie wurde erarbeitet und die Projektvariante präsentiert.

Als im März 2023 ein positiver Bescheid vorlag und die Grundstücksverhandlungen mit allen privaten Eigentümern erfolgreich abgeschlossen waren, legte Wöllersdorf als einzige Partei Einspruch gegen das erstinstanzlich genehmigte Vorhaben ein – und blockierte damit den geplanten Baustart, heißt es beim Land NÖ.

Wöllersdorf weigerte sich, einen Streifen für die Bypass-Umfahrung eines Kreisverkehrs ans Land abzutreten. Die Gemeinde wollte das Land NÖ dazu zwingen, im Zuge des Projekts auch den Kreisverkehr beim Einkaufszentrum "Sorelle Ramonda“ und die Kreuzung bei der Betonfirma "Maba“ zu entschärfen.