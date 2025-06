Stauchaos bei A2-Anschluss: Gemeinde hat Entschärfung jahrelang verzögert

Wöllersdorf seit Jahren auf der Bremse

Im Landhaus in St. Pölten trauten die verantwortlichen Beamten und das Büro von Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) ihren Augen nicht. War es doch ausgerechnet die Marktgemeinde Wöllersdorf-Steinabrückl, die das Entlastungsprojekt seit Jahren mit Einsprüchen bis zum Höchstgericht torpedierte und "durch politische Blockadehaltung“ um Jahre verzögerte, erklärt Landbauer.

Autolenker müssen seit Jahren gute Nerven beweisen, wenn sie in Wöllersdorf auf die A2-Südautobahn auf- oder abfahren oder ins Piestingtal wollen. Gerade zu den Spitzen heißt es lange Warten. 2017 begannen deshalb die ersten Planungen für eine Entschärfung des Nadelöhrs. Nach anfänglicher Zustimmung des damaligen Bürgermeisters Gustav Glöckler (ÖVP) in einer Sitzung 2019 mit Vertretern des Landes und der Asfinag nahm das Projekt Gestalt an. Eine Machbarkeitsstudie wurde erarbeitet und die Projektvariante präsentiert.