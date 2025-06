5 tote Frauen auf Südautobahn: Unglückslenker wurde angeklagt

Der ukrainische Lenker des Kleinbusses, der zunächst wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr in Wiener Neustadt in U-Haft saß, muss sich nun unter anderem wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Er selbst führte den Unfall auf den Spurwechsel des Sattelschleppers zurück, der auf dem Beschleunigungsstreifen aus einem Parkplatz herausfuhr und auf die erste Fahrspur wechselte.

Stundenlang am Steuer

Vasyl T. ist seit 25 Jahren Berufskraftfahrer. Er war mit dem Kleinbus am Weg aus dem Raum Mailand in Italien, um die sieben ukrainischen Pflegerinnen von dort zurück in ihre Heimat in der Westukraine zu bringen. "Vier oder fünf von den Frauen und der Buslenker waren eng befreundet. Es ist für ihn und seine Familie eine Tragödie“, erklärte sein Anwalt Roman Tenschert. Aus "Anstand und nicht als Schuldeingeständnis“ haben der Kleinbus-Lenker und seine Familie den Rücktransport der Todesopfer in die Ukraine bezahlt.

Laut Anklage soll der Kraftfahrer zu lange durchgehend am Steuer gesessen sein. Es wird vermutet, dass er nach der stundenlangen Fahrt von Italien durch Österreich in den frühen Morgenstunden übermüdet und unkonzentriert war. Auch Sekundenschlaf komme demnach für das Unglück in Frage.