Nach Horror-Crash auf A2: Wie eine Frau aus dem Wrack gerettet wurde

"Schwere Schädelverletzungen, abgerissene Gliedmaßen, blutende Wunden und Schock“, so beschreibt einer der Ersthelfer die Eindrücke nach dem Horrorunfall Dienstagfrüh auf der Südautobahn im Bezirk Neunkirchen. Der Fahrer eines ukrainischen Kleinbusses, in dem sich sieben mitfahrende Frauen befanden, war ungebremst in das Heck eines Sattelschleppers gerast.

"Alle Insassen waren in dem Wrack eingeklemmt, verkeilt und, so fern sie noch am Leben waren, in dieser Situation gefangen“, beschreibt ein Feuerwehrmann die beklemmenden Szenen.

Drei Hubschrauber am Unglücksort

Während es für vier Ukrainerinnen im Alter von 53, 54, 61 und 64 Jahren im Transporter keine Rettung mehr gab, begann ein Wettlauf gegen die Zeit. Es galt die vier übrigen Schwerverletzten so rasch wie möglich aus den Trümmern zu schneiden um sie notfallmedizinisch versorgen zu können.

Aufgeboten wurde beinahe alles, was an Einsatzmitteln zur Verfügung stand, so Stefan Spielbichler von Notruf Niederösterreich. Neben drei Notarztfahrzeugen wurden parallel die drei ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 3, 9 und 16 an die Unglücksstelle alarmiert. Dazu kamen neun Rettungsfahrzeuge und fast 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren.