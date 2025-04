Vier Tote auf der A2: Lenker des Kleinbusses festgenommen

Es bestehe Flucht- und Verdunkelungsgefahr , erklärt Habitzl im Gespräch mit dem KURIER. Auch weil der verdächtige Lenker keinen Wohnsitz in Österreich hat, habe man zu der Maßnahme gegriffen.

Nach dem Unfall mit vier Toten Dienstagfrüh auf der Südautobahn (A2) im Bezirk Neunkirchen ist der Lenker des Kleinbusses festgenommen worden. Der 52-jährige Ukrainer ist in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert worden, bestätigte Erich Habitzl , Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt.

Die Ermittlungen in dem Fall laufen noch länger.

Ermittelt wird gegen den Mann wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung . Weiterhin besteht der Verdacht der fahrlässigen Tötung aber auch gegen den 43-jährigen Chauffeur des am Unfall beteiligten Sattelzuges. Der peruanische Staatsbürger befindet sich allerdings auf freiem Fuß, wie Habitzl erklärt.

Die Staatsanwaltschaft hat die Verhängung der U-Haft beantragt. Obwohl der 52-Jährige bei dem Unfall selbst verletzt wurde, habe sein Gesundheitszustand nicht gegen die Einlieferung in die Justizanstalt gesprochen, so die Staatsanwaltschaft.

Um weitere Erkenntnisse zu gewinnen, wird der Fahrtenschreiber des Lkw ausgewertet. Der mit acht ukrainischen Staatsbürgern besetzte Kleinbus war am Dienstag gegen 6.20 Uhr auf der A2 auf einen Lkw mit spanischer Zulassung aufgefahren.

Vier Frauen starben im Wrack

Der mit einem Fahrer und sieben Frauen besetzte Transporter war auf der A2 auf den Lkw ungebremst aufgefahren. Vier Frauen im Kleinbus im Alter von 53, 54, 61 und 64 Jahren kamen dabei ums Leben. Der 52-jährige Lenker und drei weitere Frauen wurden schwerverletzt ins Wiener AKH und Donauspital sowie in die Kliniken Wr. Neustadt und Eisenstadt eingeliefert.

Der Chauffeur (43) und der Beifahrer (51) des Lkw, beide peruanische Staatsbürger, kamen mit Blessuren davon. Die Polizei steht aufgrund noch fehlender Daten zu den Opfern mit der ukrainischen Botschaft in Kontakt. Es gehe darum, alle Personen hundertprozentig identifizieren zu können, so Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Bezüglich des Unfallherganges gilt als gesichert, dass der 43-jährige Lenker des Sattelzuges den Lkw aus dem Autobahnparkplatz Gleißenfeld gesteuert hatte. Vom Beschleunigungsstreifen wechselte das Kfz auf die erste Spur. Dort krachte der Kleinbus in das Heck des Sattelzuges.