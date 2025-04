4 Tote: Kleinbus und Lkw kollidieren auf der A2

Die Kollision eines Kleinbusses und eines Lkw hat Dienstag früh auf der Südautobahn (A2) bei Scheiblingkirchen (Bezirk Neunkirchen) vier Tote gefordert . Mindestens drei Personen seien zudem schwer verletzt worden, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage mit. Die Autobahn war in Richtung Wien gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag auf der A2 bei Kilometer 60 in Fahrtrichtung Wien, berichtet der ORF. Die Südautobahn ist in Fahrtrichtung Wien zwischen Grimmenstein und Seebenstein gesperrt. Die Sperre wird noch mindestens zwei Stunden andauern.

Vor der Unfallstelle hat sich mittlerweile ein kilometerlanger Stau gebildet. Viele weichen über die B54 aus - hier ist mit Verzögerungen von 20 Minuten zu rechnen.