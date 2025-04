5 Tote auf A2: Unglückslenker kümmert sich um Rückführung der Leichen

Vier weibliche Insassen des Transporters im Alter von 53, 54, 61 und 64 Jahren starben am Unglücksort. Der 52-jährige Lenker und Berufschauffeur Vasyl T. wurde leicht verletzt, drei weitere Frauen lebensgefährlich. Eine von ihnen starb nun in der Donauklinik, die beiden anderen befinden sich auf den Intensivstationen im AKH Wien bzw. der Uniklinik Wiener Neustadt .

Der ukrainische Lenker des Kleinbusses, der wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr in Wiener Neustadt in U-Haft sitzt, wird von Rechtsanwalt Roman Tenschert vertreten. Gegen Vasyl T. wird wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Ebenso gegen den 43-jährigen peruanischen Lenker des Lkw, auf den der Kleinbus aufgefahren war. Er befindet sich allerdings auf freiem Fuß.

Tenschert fehlt die Verhältnismäßigkeit für die Untersuchungshaft, weshalb er einen Enthaftungsantrag stellt. Mit der Auflage einer Kaution würde die Fluchtgefahr wegfallen, so der Jurist. Wie Tenschert erklärt, sei sein Mandant zum Unfallzeitpunkt weder müde gewesen noch am Steuer eingeschlafen.

Rückführung der Toten

Vasyl T. sei seit 25 Jahren Berufskraftfahrer. Er war mit dem Kleinbus am Weg aus dem Raum Mailand in Italien um die sieben ukrainischen Pflegerinnen von dort zurück in ihre Heimat in die Westukraine zu bringen. "Vier oder fünf von den Frauen und der Buslenker waren eng befreundet. Es ist für ihn und seine Familie eine Tragödie“, erklärt Tenschert.